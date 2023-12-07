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Диетолог рассказала, с какими продуктами лучше не есть мандарины

Диетолог Мещерякова: совмещение мяса и мандаринов может навредить кишечнику
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова 7 декабря рассказала «Известиям», с какими продуктами сочетаются мандарины, а с какими, напротив, лучше их не есть.

Как отметила врач, мандарины относятся к аллергенным продуктам, поэтому лучше ограничить их потребление до четырех-пяти штук в день.

«Желательно есть мандарины в утреннее и дневное время — до 15 часов дня. Вечерний прием цитрусовых может спровоцировать изжогу и даже расстройство кишечника. Любые фрукты, а цитрусовые в особенности, рекомендуется употреблять как отдельный прием пищи, не смешивая с другими продуктами. Лучше не ранее 1,5–2 часов после завтрака или обеда», — отметила Мещерякова.

Она обратила внимание, что все цитрусовые, включая мандарины, плохо сочетаются с рядом продуктов. В частности, с молоком (сочетание молочного белка казеина и органических фруктовых кислот может спровоцировать повышенное газообразование) и животных белков (все мясные и рыбные блюда требуют большего времени для процесса переваривания в желудке, чем фрукты).

«Совмещение мяса и мандаринов может способствовать запуску гнилостных процессов в кишечнике. Лучше не совмещать мандарины и алкогольные напитки —- алкоголь повышает проницаемость сосудистой стенки и может спровоцировать аллергические реакции», — рассказала врач.

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При этом, по ее словам, мандарины можно употреблять с кисломолочными продуктами (творог, сметана, сыры (особенно молодые и мягкие), с некрахмалистыми овощами в салатах в качестве украшения или для добавления легкой фруктовой нотки, а также с зеленью.

«Помните, что все цитрусовые, и мандарины в том числе, не рекомендованы для людей с воспалительными заболеваниями ЖКТ: гастрит, панкреатит, гепатит, а также почечные заболевания. За счет обилия органических природных кислот цитрусовые могут вызывать обострение у людей с такими воспалительными процессами. Также важно знать, что цитрусовые сочетаются далеко не со всеми лекарственными препаратами», — подытожила Мещерякова.

В начале декабря врач-эндокринолог, профессор Зухра Павлова предупредила, что мандарины повышают кислотность желудочного сока, поэтому злоупотреблять ими не стоит.

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