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Эндокринолог Павлова призвала с осторожностью употреблять мандарины

Эндокринолог Зухра Павлова: мандарины могут навредить пациентам с гастритом и язвой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мандарины повышают кислотность желудочного сока, поэтому злоупотреблять ими не стоит, предупредила эндокринолог, профессор Зухра Павлова. С осторожностью употреблять этот популярный фрукт она призвала 1 декабря в своем Telegram-канале.

Врач рассказала, что в мандаринах много витамина А и С, поэтому они полезны для здоровья кожи, зубов, глаз и укрепления иммунитета. Также этот фрукт обладает жаропонижающим свойством, а содержащийся в нем антиоксидант гесперидин входит в состав лекарств для лечения отеков и варикоза. Павлова отметила, что некоторые ученые уверены в способности фрукта, благодаря веществу синефрин в составе, сдерживать выработку «плохого» холестерина.

«Мякоть фрукта на 87% состоит из воды, на 7% из сахара, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую пленку и сеточки, но и кожура (например, если добавлять ее в воду)», — отметила врач.

В то же время эндокринолог рекомендовала не злоупотреблять мандаринами из-за того, что они являются сильным аллергеном для некоторых людей. К тому же этот фрукт повышает кислотность желудочного сока, что может навредить пациентам с гастритом и язвой.

«Мандариновый сок может испортить зубную эмаль, поэтому после их употребления стоит прополоскать рот водой. Мандарины содержат мало калорий, но много сахара. Поэтому в день можно съедать не более пяти штук — и не разом. Также фрукты следует есть после основного приема пищи, так как они провоцируют аппетит», — подытожила она.

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21 ноября эндокринолог Михалева выделила наносящие вред щитовидной железе привычки. Одни из таких привычек — это курение и неконтролируемый прием в пищу биологически активных добавок и соевых продуктов.

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