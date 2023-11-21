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Эндокринолог выделила наносящие вред щитовидной железе привычки

Врач-эндокринолог Михалева: курение наносит серьезный вред щитовидной железе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Одной из главных привычек, которые могут нанести вред щитовидной железе, является курение. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

«У курящих людей сочетание курения и дефицита йода приводит к многократному увеличению риска заболевания <...> Диффузный токсический зоб и эндокринная офтальмопатия — это аутоиммунные заболевания, которые развиваются у генетически предрасположенных лиц. Одним из провоцирующих факторов этих серьезных хронических заболеваний является курение», — заявила врач.

Михалева отметила, что неконтролируемый прием биологически активных добавок также может повлечь за собой быстрый процесс разрушения клеток щитовидной железы. По ее мнению, «безопасным считается употребление йода в дозе не более 500 мкг в сутки», однако состав БАДа, который содержит большие дозы йода, практически никто не проверяет.

Помимо этого, врач подчеркнула, что опасным для функционирования щитовидной железы является употребление в пищу продуктов из сои, поскольку при их частом употреблении «увеличивается щитовидная железа и могут образовываться узлы».

«Соевые бобы содержат изофлавоноиды, тормозящие активность фермента пероксидазы в щитовидной железе. Этот фермент нужен для образования гормонов в клетках щитовидной железы. Особенно высок риск в этом случае у людей, испытывающих дефицит йода», — отметила эксперт.

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4 октября врач-эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия перечислила признаки, которые могут указывать на проблемы в работе щитовидной железы: это прежде всего могут быть сонливость, вспышки гнева, потливость, апатия и сухость кожи. Врач объяснила, что щитовидная железа является одним из важных эндокринных органов, она отвечает за выработку энергии для жизнедеятельности и скорость метаболизма. Неполадки в ее работе приводят к изменениям в психоэмоциональной сфере.

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