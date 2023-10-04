Врач перечислила симптомы проблем с щитовидной железой

Врач-эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия перечислила признаки, которые могут указывать на проблемы в работе щитовидной железы.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 4 октября, специалист отметила, что на неполадки в работе щитовидной железы могут указывать сонливость, вспышки гнева, потливость, апатия и сухость кожи.

Врач объяснила, что щитовидная железа является одним из важных эндокринных органов, она отвечает за выработку энергии для жизнедеятельности и скорость метаболизма. Неполадки в ее работе приводят к изменениям в психоэмоциональной сфере.

Так, при избытке гормонов человек может ощущать прилив энергии, на какое-то время может повыситься работоспособность, но одновременно с этим и эмоциональность, раздражительность. Также могут случаться вспышки гнева, возникают сложности с засыпанием, снижается качество сна — он становится прерывистым, а спустя какое-то время может появиться ощущение утомляемости.

Помимо этого, при проблемах со щитовидкой может повышаться аппетит, при этом вес снижается. Также человеку может быть жарко в помещении или на улице при отсутствии реальной жары. Кроме того, учащается сердцебиение и увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Катхурия добавила, что недостаток гормонов может проявляться в снижении настроения, способен провоцировать депрессию, апатию и сонливость, замедление ритма сердечных сокращений, а также склонность к сухости кожи, отечности. Человек может испытывать постоянную сонливость или повышенную утомляемость.

Заболевания эндокринной системы, подчеркнула врач, могут проявляться постепенно и оставаться незамеченными в течение длительного времени. Она призвала ежегодно проходить обследование у эндокринолога. Также важно обратиться к специалисту при возникновении перечисленных симптомов.

В конце сентября Катхурия рассказала, что гипотиреоз (недостаток выработки гормонов) и тиреотоксикоз (увеличение выработки гормонов щитовидной железы) являются самыми распространенными эндокринными заболеваниями в России, сообщает телеканал «360».

Также в конце сентября врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что учащенное сердцебиение в ряде случаев может говорить о проблемах с щитовидной железой. Также частый пульс может сигнализировать о нарушениях ритма и органической патологии сердца, пишет RT.

Ранее в сентябре врач-терапевт, к.м.н. Андрей Кондрахин рассказал, что темные круги под глазами, не связанные с недосыпом, могут указывать на заболевания щитовидной железы, анемию, а также на обезвоживание и сердечную недостаточность, пишет НСН.

22 августа врач-эндокринолог Эльвина Бинатова рассказала, что симптомами проблем с щитовидкой также могут оказаться ломкость волос, снижение памяти, нарушение концентрации внимания, осиплость голоса (на фоне длительного отека), запоры, нарушение менструального цикла и снижение либидо.

Ранее врач-диетолог Ирина Рыль перечислила самые полезные продукты для щитовидной железы. К ним она отнесла морскую капусту, морепродукты, морскую рыбу, хурму, фейхоа, грецкие орехи. Из этих продуктов в организм поступает йод, без которого нормальная работа щитовидной желе невозможна, отмечает телеканал «Звезда».

Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на экспертов, чуточная потребность в йоду зависит от возраста: до 5 лет — 90 мкг, до 12 лет — 120 мкг, от 12 лет — 150 мкг, для беременных и кормящих — 250 мкг. Далеко не всегда суточную порцию йода можно получить с пищей, поэтому нередко врачи назначают йодсодержащие препараты.