Диетолог назвала суточную норму хурмы

Употребление насыщенной различными витаминами хурмы в правильных количествах не приведет к появлению каких-либо заболеваний. Об этом в субботу, 25 ноября, в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Хурма содержит аскорбиновую кислоту (витамин С), биотин (витамин B7), а также важный макроэлемент — калий <…> В спелой хурме довольно много простых углеводов, но за счет того, что она содержит пищевые волокна, а также воду, при умеренном употреблении это не принесет вреда здоровью», — указала она.

Помимо этого, Круглова отметила, что некоторым больным употребление хурмы следует ограничить, в частности, «страдающим сахарным диабетом» и имеющим болезни «пищеварительного тракта в стадии обострения».

Врач также подчеркнула, что хурма в умеренных количествах вряд ли «приведет к каким-то нарушениям, изменениям в организме».

21 ноября исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что при выборе мандаринов необходимо внимательно изучить их кожуру, аромат и цвет. Специалист рекомендовала обратить внимание на форму мандарина — она должна быть немного уплощенная. А место плодоножки должно быть округлым и не очень зеленым и сухим — это признак, что фрукт долго лежит либо его сорвали недозрелым. Ученая добавила, что запах мандарина вызывает радость благодаря веществу лимонен в составе кожуры, который также является мощным антиоксидантом.