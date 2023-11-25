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Диетолог назвала суточную норму хурмы

Диетолог Круглова: в день рекомендуется съедать не более 2-3 плодов хурмы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Употребление насыщенной различными витаминами хурмы в правильных количествах не приведет к появлению каких-либо заболеваний. Об этом в субботу, 25 ноября, в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Хурма содержит аскорбиновую кислоту (витамин С), биотин (витамин B7), а также важный макроэлемент — калий <…> В спелой хурме довольно много простых углеводов, но за счет того, что она содержит пищевые волокна, а также воду, при умеренном употреблении это не принесет вреда здоровью», — указала она.

Помимо этого, Круглова отметила, что некоторым больным употребление хурмы следует ограничить, в частности, «страдающим сахарным диабетом» и имеющим болезни «пищеварительного тракта в стадии обострения».

Врач также подчеркнула, что хурма в умеренных количествах вряд ли «приведет к каким-то нарушениям, изменениям в организме».

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