Ученая дала советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов необходимо внимательно изучить их кожуру, аромат и цвет. Об этом 21 ноября «Известиям» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Выбрать мандарин, чтобы он не только украсил праздничный стол, но и пришелся по вкусу, весьма сложно. Вкус и содержимое (косточки, состав, структура) мандаринов зависит от страны произрастания, сорта, условий выращивания и, конечно, условий и сроков сбора. Самые распространенные в наших магазинах мандарины — кисло-сладких сортов, практически без косточек, среднего размера — имеют светло-оранжевую кожуру. Это, к примеру, мандарины из Абхазии или Краснодарского края. Ярко-оранжевые, почти цвета охры — мандарины из Испании и Марокко, а оранжево-желтые — из Турции. Испанские мандарины сладкие, но чаще всего с косточками, марокканские — мельче, сладость в них преобладает над кислотой, турецкие — кисловатые и трудно очищаются, а вот мандарины из Израиля — суховаты, но очень сладкие», — сказала она.

Специалист рекомендует обратить внимание на форму мандарина — она должна быть немного уплощенная. А место плодоножки должно быть округлым и не очень зеленым и сухим — это признак, что фрукт долго лежит либо его сорвали недозрелым.

«Выбирайте по цвету — лучше всего ярко-оранжевый с глянцем. Тусклые мандарины уже полежали и могут начать портиться или обработаны для продления сроков хранения. Сухая шкурка — признак неправильного хранения. Надавите на кожуру мандарина — свежий брызжет соком цедры, а залежалый — соком плода (началось гниение). Крупные экземпляры чаще кисловаты и безвкусны», — сообщила Лялина.

Ученая добавила, что запах мандарина вызывает радость благодаря веществу лимонен в составе кожуры. Лимонен также является мощным антиоксидантом, очищает и дезинфицирует воздух. Аромат мандарина избавляет от тревоги и стресса, указала она.

«Также отмечу, что от кожуры мандарина пользы даже больше, чем от мякоти — в ней содержится больше витаминов С, А, Е. Высушенные корочки и их отвар можно использовать при лечении ЖКТ. Правда, брать для этого нужно только цитрусовые, не обработанные химией. Если вы хотите использовать для лечения плоды из магазина или с рынка, предварительно вымочите их в растворе соды, чтобы избавиться от остатков пестицидов в кожуре», — заключила эксперт.

Накануне в «Руспродсоюзе» сообщили «Известиям», что стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год подорожала на 9,17%. Как рассказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, семья из четырех человек может потратить на праздничный стол около 5,5 тыс. рублей. В 2022-м сумма составляла 4994 рубля.