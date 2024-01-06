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Разработчик назвал способы выявлять нарушителей на электросамокатах по камерам

Разработчик: камеры смогут фиксировать нарушения электросамокатчиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Нарушителей правил дорожного движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) возможно выявлять по дорожным камерам при условии расширения их функций. Об этом 6 января заявил ТАСС представитель компании-разработчика подобных комплексов Сергей Кусов.

По его словам, для этого есть две технически реализуемых возможности. Первая требует от камер функции распознавания лиц водителей Face ID, однако для этого нужна соответствующая база. Второй предложенный разработчиком путь — закрепление на каждом СИМ читаемого номерного знака.

На электросамокатах номерной знак может быть установлен на руле, а в случае передвижения на моноколесе его можно прикреплять на шлеме, уточнил Кусов. Он отметил, что для самокатов и многих СИМ других видов подойдут номера примерно того же размера, который устанавливается и на мотоциклы.

Разработчик также указал на возможность применять гибридный вариант контроля на случай, если водитель и владелец СИМ являются разными лицами. В целом, по мнению Кусова, для обеспечения безопасности на дорогах и тротуарах нужно искать соответствующие способы.

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Ранее, 28 декабря, глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил в интервью «Известиям», что при аренде самокатов страховые полисы должны стать обязательными, тогда как в данный момент подобная возможность является добровольной.

До этого, 20 декабря, Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила включение электросамокатов и электродвигателей общего пользования в список товаров, подлежащих обязательной сертификации. Тогда же вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что обязательная сертификация электросамокатов в России предотвратит участившиеся случаи причинения вреда здоровью граждан.

В середине ноября сообщалось, что количество ДТП с электросамокатами в Москве за последние девять месяцев увеличилось более чем в четыре раза. В трети случаев участниками ДТП стали несовершеннолетние. Две аварии в 2023 году привели к смерти пострадавших.

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