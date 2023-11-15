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В Москве в четыре раза увеличилось количество ДТП с электросамокатами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Количество ДТП с электросамокатами в Москве за последние девять месяцев увеличилось более чем в четыре раза. Об этом 15 ноября сообщило ИА Регнум со ссылкой на источники.

По информации издания, за этот период в столице было зафиксировано 665 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В 95% случаях это были электросамокаты. В прошлом году с января по сентябрь произошло 161 ДТП с СИМ.

«Более 90% водителей электросамокатов не спешиваются при пересечении дороги по пешеходному переходу. На четверть больше произошло аварий, когда сталкиваются два или более СИМ», — рассказал собеседник.

Отмечается, что в трети случаев участниками ДТП стали несовершеннолетние. Еще столько же аварий произошло на дворовых территориях.

«Количество пострадавших в авариях с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности также увеличилось кратно. За девять месяцев прошлого года в авариях с использованием СИМ пострадали 165 человек. За аналогичный период 2023 года — 700, что в 4,24 раза больше», — сообщил собеседник издания.

Две аварии в 2023 году привели к смерти пострадавших.

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13 ноября сенатор Артем Шейкин сообщил, что российское правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, а также других СИМ и велосипедов. В проекте прописаны штрафы до 5 тыс. рублей за превышение скорости на электросамокатах и до 3 тыс. рублей — за езду вдвоем.

Ранее, 7 ноября, замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский заявил, что поездки на электросамокатах для детей до 18 лет необходимо запретить как можно быстрее.

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