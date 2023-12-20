Электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации
Обязательная сертификация электросамокатов в России предотвратит участившиеся случаи причинения вреда здоровью граждан. Об этом 20 декабря заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Комиссия одобрила включение электросамокатов и электродвигателей общего пользования в список товаров, подлежащих обязательной сертификации.
«В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП», — цитирует Мантурова сайт правительства России.
Также вице-премьер уточнил, что обязательная сертификация для электродвигателей исключит обман недобросовестными импортерами российских потребителей.
В середине ноября сообщалось, что количество ДТП с электросамокатами в Москве за последние девять месяцев увеличилось более чем в четыре раза. В трети случаев участниками ДТП стали несовершеннолетние. Две аварии в 2023 году привели к смерти пострадавших.
Тогда же сенатор Артем Шейкин сообщил, что российское правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, а также других СИМ и велосипедов.