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Электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации

Мантуров: электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Обязательная сертификация электросамокатов в России предотвратит участившиеся случаи причинения вреда здоровью граждан. Об этом 20 декабря заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Комиссия одобрила включение электросамокатов и электродвигателей общего пользования в список товаров, подлежащих обязательной сертификации.

«В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП», — цитирует Мантурова сайт правительства России.

Также вице-премьер уточнил, что обязательная сертификация для электродвигателей исключит обман недобросовестными импортерами российских потребителей.

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В середине ноября сообщалось, что количество ДТП с электросамокатами в Москве за последние девять месяцев увеличилось более чем в четыре раза. В трети случаев участниками ДТП стали несовершеннолетние. Две аварии в 2023 году привели к смерти пострадавших.

Тогда же сенатор Артем Шейкин сообщил, что российское правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, а также других СИМ и велосипедов.

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