Реклама
Прямой эфир
Экономика
МСП в РФ привлекли около 800 млрд рублей финподдержки за три квартала 2023 года
Мир
Полянский указал на двойные стандарты Запада в ситуации с Газой
Мир
Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев
Общество
Половина месячной нормы осадков выпала в Центральной России за сутки
Мир
Сенатор США Тим Скотт приостановил участие в предвыборной гонке
Мир
Франция запланировала прекратить передачу Украине вооружений из своих арсеналов
Общество
Суд вынес приговор организатору смертельного тура на Ключевскую Сопку
Мир
В Госдепе США отметили Россию как полноправного участника на саммите АТЭС
Мир
Reuters сообщило о двух авиаударах США по объектам в Сирии
Мир
Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой
Мир
Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
Армия
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
Армия
ВС РФ сорвали пять ротаций и уничтожили семь минометных расчетов ВСУ

Правительство поддержало закон о штрафах за нарушение правил при езде на самокатах

Правительство России поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, а также других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом сенатор Артем Шейкин 13 ноября сообщил «РИА Новости»

По его словам, документ предусматривает взыскание штрафа до 30 тыс. рублей за пьяное вождение СИМ и велосипедов. Аналогичным образом могут оштрафовать за отказ от медицинского освидетельствования.

Кроме того, в проекте прописаны штрафы до 5 тыс. рублей за превышение скорости на электросамокатах и до 3 тыс. рублей — за езду вдвоем.

Отмечается, что оставление лицом, использующим СИМ или велосипед, места ДТП повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере 4–5 тыс. рублей. Проект также предполагает штраф за несоблюдение требований к перевозке грузов на указанных видах транспорта в размере 1 тыс. рублей.

За движение по проезжей части дороги, нарушающее ПДД, и неправильное пересечение проезжей части наказание составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Таким же штрафом будут облагаться водители СИМ, создавшие помехи в пределах пешеходных зон.

В официальном отзыве отмечается, что законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом замечаний. Вступление нововведений в силу запланировано с 1 марта 2024 года.

ЧП дорожного масштаба: подведены итоги аварийности за девять месяцев
За три квартала в России произошло 97 тыс. ДТП

Ранее, 7 ноября, замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский заявил, что поездки на электросамокатах для детей до 18 лет необходимо запретить как можно быстрее. По его данным, с января по октябрь 2023 года в России произошло 805 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Ранее, 30 октября, зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил Министерству транспорта снизить разрешенную максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.

14 октября стало известно об инициативе фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким обязать владельцев самокатов и других СИМ проходить регистрацию на «Госуслугах».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023