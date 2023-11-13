Правительство поддержало закон о штрафах за нарушение правил при езде на самокатах

Российское правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, а также других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом сенатор Артем Шейкин 13 ноября сообщил «РИА Новости»

По его словам, документ предусматривает взыскание штрафа до 30 тыс. рублей за пьяное вождение СИМ и велосипедов. Аналогичным образом могут оштрафовать за отказ от медицинского освидетельствования.

Кроме того, в проекте прописаны штрафы до 5 тыс. рублей за превышение скорости на электросамокатах и до 3 тыс. рублей — за езду вдвоем.

Отмечается, что оставление лицом, использующим СИМ или велосипед, места ДТП повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере 4–5 тыс. рублей. Проект также предполагает штраф за несоблюдение требований к перевозке грузов на указанных видах транспорта в размере 1 тыс. рублей.

За движение по проезжей части дороги, нарушающее ПДД, и неправильное пересечение проезжей части наказание составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Таким же штрафом будут облагаться водители СИМ, создавшие помехи в пределах пешеходных зон.

В официальном отзыве отмечается, что законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом замечаний. Вступление нововведений в силу запланировано с 1 марта 2024 года.

Ранее, 7 ноября, замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский заявил, что поездки на электросамокатах для детей до 18 лет необходимо запретить как можно быстрее. По его данным, с января по октябрь 2023 года в России произошло 805 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Ранее, 30 октября, зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил Министерству транспорта снизить разрешенную максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.

14 октября стало известно об инициативе фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким обязать владельцев самокатов и других СИМ проходить регистрацию на «Госуслугах».