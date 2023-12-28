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Страховки для электросамокатов хотят сделать обязательными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сейчас при аренде электросамоката пользователь может добровольно приобрести страховку и выбрать уровень защиты. Однако такие полисы должны стать обязательными, считает глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Такие предложения уже обсуждались в этом году, и дискуссия продолжится в следующем. Конечно, такие полисы будут дешевые, но по аналогии с ОСАГО позволят защитить граждан», — пояснил он.

В 2023 году участники рынка стали активно разрабатывать страховое покрытие для электросамокатов. Многие операторы начали предлагать клиентам застраховать свою жизнь или ответственность на случай аварии, добавил Уфимцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Всероссийского союза страховщиков «Известиям»:

«Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день»

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