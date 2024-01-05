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Подводный энергокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией вышел из строя

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Подводный финско-эстонский энергокабель Estlink 1 вышел из строя. Об этом 5 января сообщает ERR со ссылкой на финского оператора электросетей Fingrid.

По предварительной информации, поломка произошла утром 5 января. В Fingrid назвали сбой обычной неисправностью, причины которой сейчас устанавливаются.

Отмечается, что выход из строя Estlink 1 сократит возможности для передачи электроэнергии между Финляндией и Эстонией и может спровоцировать разницу в ценах на электричество между странами.

Также Fingrid призвал жителей Финляндии в часы пиковой нагрузки экономить электроэнергию.

Трубы горят: что случилось с газопроводом Balticconnector
Происшествие в Балтийском море обрастает новыми подробностями

Ранее, 23 октября, агентство Reuters написало, что, по предположениям Эстонии, шведско-эстонские кабели в Балтийском море повреждены «внешней силой» и это связано с повреждениями газопровода Balticconnector.

Между тем 6 ноября финское издание Yle сообщило, что российский кабель связи поврежден в Финском заливе. Речь идет о телекоммуникационном кабеле «Ростелекома» «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград в Финском заливе. По предварительной информации, повреждение произошло в тот же день, что и утечка на газопроводе Balticconnector. Российский оператор кабеля уведомил Финляндию об обрыве провода 12 октября.

На следующий день в «Ростелекоме» подтвердили, что повреждение кабеля в акватории Балтийского моря зафиксировано 7 октября 2023 года в 23:30 мск. Место его повреждения находилось на расстоянии 28 км от поврежденного 8 октября участка газопровода Balticconnector. В свою очередь, в Финляндии предполагают, что повреждения на кабеле могли быть вызваны китайским кораблем, который, предположительно, повредил и газопровод.

13 ноября «Ростелеком» с опережением срока завершил ремонтные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии.

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