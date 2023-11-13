«Ростелеком» досрочно завершил ремонт кабеля в Финском заливе

«Ростелеком» с опережением срока завершил ремонтные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Об этом компания сообщила на своем сайте 13 ноября.

Поврежденный кабель восстановили за семь рабочих дней. Отмечается, что в ходе работ передача связи пользователям в Калининградской области была организована по наземным маршрутам. Помимо этого, были задействованы резервные спутниковые каналы связи.

Российское судно «Спасатель Карев» приступило к проведению восстановительных работ 5 ноября.

6 ноября финские СМИ сообщили, что российский кабель связи поврежден в Финском заливе. Речь шла о телекоммуникационном кабеле «Ростелекома» «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград в заливе. По предварительной информации, повреждение произошло в тот же день, что и утечка на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

В «Ростелекоме» подтвердили, что повреждение кабеля в акватории Балтийского моря зафиксировано 7 октября 2023 года в 23:30 мск. Место его повреждения находилось на расстоянии 28 км от поврежденного 8 октября участка газопровода Balticconnector. В свою очередь, в Финляндии предполагают, что повреждения на кабеле могли быть вызваны китайским кораблем, который, предположительно, повредил и газопровод.

В начале октября подводный Balticconnector был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода. Агентство Reuters 23 октября написало, что, по предположениям Эстонии, шведско-эстонские кабели в Балтийском море были повреждены «внешней силой» и что это связано с повреждениями газопровода.