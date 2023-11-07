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Повреждение кабеля «Ростелекома» в Финском заливе не повлияло на связь

«Ростелеком»: связь после повреждения кабеля в Финском заливе работает штатно
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Повреждение кабеля связи в Финском заливе не отразилось на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в Калининградской области. Об этом 7 ноября говорится в сообщении «Ростелекома».

«Связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме, а сама авария на подводной волоконно-оптической линии связи от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области», — указали в компании.

Там добавили, что передача данных организована по наземным маршрутам, кроме того, существуют резервные спутниковые каналы связи. Отмечается, что для ремонта кабеля ориентировочно потребуется 10 рабочих дней.

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Ранее, 6 ноября, финское издание Yle сообщило, что российский кабель связи поврежден в Финском заливе. Речь идет о телекоммуникационном кабеле «Ростелекома» «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград в Финском заливе. По предварительной информации, повреждение произошло в тот же день, что и утечка на газопроводе Balticconnector. Российский оператор кабеля уведомил Финляндию о обрыве провода 12 октября.

В «Ростелекоме» подтвердили, что повреждение кабеля в акватории Балтийского моря зафиксировано 7 октября 2023 года в 23:30 мск. Место его повреждения находится на расстоянии 28 км от поврежденного 8 октября участка газопровода Baltic Connector. В свою очередь, в Финляндии предполагают, что повреждения на кабеле могли быть вызваны китайским кораблем, который, предположительно, повредил и Balticconnector.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 7 ноября отметил, что в Кремле не обладают информацией по данному вопросу, и порекомендовали обратиться в Министерство связи, отметив, что «это больше правительственная тема».

Ранее, 8 октября, подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода. Агентство Reuters 23 октября написало, что, по предположениям Эстонии, шведско-эстонские кабели в Балтийском море были повреждены «внешней силой» и что это связано с повреждениями газопровода Balticconnector.

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