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Во Франции связали смерть почти 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии

B&P: гидроксихлорохин в лечении COVID-19 на 11% повышал смертность пациентов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ученые во Франции связали смерть почти 17 тыс. больных COVID-19 из шести стран с приемом противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Так, как отмечается в работе, пациентам с коронавирусом назначалось лекарство, не имеющее доказательств своей пользы. В материале также отметили, что еще в 2021 году в журнале Nature было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что использование гидроксихлорохина на 11% повышало смертность в результате нарушений сердечного ритма.

Однако число жертв препарата может быть гораздо больше, поскольку данные были проанализированы лишь за период с марта по июль 2020 года и только во Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала гидроксихлорохин неэффективным в лечении COVID-19 в июле 2020 года. Тогда директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что гидроксихлорохин «не привел к улучшению состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом».

Заключение экспертов ВОЗ о неэффективности применения гидроксихлорохина в качестве профилактики COVID -19 было опубликовано 2 марта 2021 года. Тогда специалисты выяснили, что препарат «не оказывает значительного эффекта на лабораторно подтвержденные случаи заражения и, вероятно, повышает риск последствий». Российский минздрав убрал препарат из перечня рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19 в мае 2021 года.

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