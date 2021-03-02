ВОЗ рекомендовала не применять гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

Препарат гидроксихлорохин не рекомендуется применяться в качестве средства для предупреждения заболевания коронавирусом. Соответствующее заключение экспертов Всемирной организации здравоохранения опубликовано во вторник, 2 марта, на сайте ВОЗ.

«Противовоспалительное лекарство гидроксихлорохин не должно применяться для предотвращения заражения людей, у которых нет COVID-19», — сказано в тексте.

Отмечается, что рекомендация основана на данных, полученных в ходе шести исследований с участием более 6 тыс. человек.

Согласно их результатам, гидроксихлорохин «не оказал значительного эффекта на уровень госпитализаций и смертности» от коронавируса.

Кроме того, эксперты выяснили, что препарат «не оказывает значительного эффекта на лабораторно подтвержденные случаи заражения и, вероятно, повышает риск последствий».

В этой связи экспертная группа ВОЗ пришла к выводу, что лекарство «больше не является приоритетом для исследований и что ресурсы организации следует использовать для анализа более перспективных препаратов для предотвращения COVID-19».

15 февраля стало известно, что ВОЗ изучает возможность применения антипаразитарного препарата ивермектин в качестве возможного лекарства от коронавируса.

Ранее, 25 января, в Journal of Virology была опубликована статья, в которой говорилось, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) во время COVID-19 опасны и могут помешать борьбе иммунной системы с коронавирусом.