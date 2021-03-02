Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США могут 2 марта ввести санкции против России из-за Навального
Мир
В Киеве заявили о готовности к запуску «Северного потока — 2»
Общество
Названы самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
Армия
Медицинские учреждения Минобороны перевели на плановый режим работы
Общество
Онищенко призвал молодежь соблюдать ограничения по COVID-19
Спорт
Шведский боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры
Общество
Оплата картой «Тройка» появилась еще в 400 автобусах Подмосковья
Общество
Чиновницу на Камчатке ждет суд после нападения стаи собак на ребенка
Общество
Стоматолог назвал подходящий гипертоникам способ обезболивания
Сюжет:

ВОЗ рекомендовала не применять гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Препарат гидроксихлорохин не рекомендуется применяться в качестве средства для предупреждения заболевания коронавирусом. Соответствующее заключение экспертов Всемирной организации здравоохранения опубликовано во вторник, 2 марта, на сайте ВОЗ.

В состоянии эффекта: почему обновился перечень лекарств для COVID-19
Из методички Минздрава убрали антибиотик и добавили «Арбидол»

«Противовоспалительное лекарство гидроксихлорохин не должно применяться для предотвращения заражения людей, у которых нет COVID-19», — сказано в тексте.

Отмечается, что рекомендация основана на данных, полученных в ходе шести исследований с участием более 6 тыс. человек.

Согласно их результатам, гидроксихлорохин «не оказал значительного эффекта на уровень госпитализаций и смертности» от коронавируса.

Кроме того, эксперты выяснили, что препарат «не оказывает значительного эффекта на лабораторно подтвержденные случаи заражения и, вероятно, повышает риск последствий».

В этой связи экспертная группа ВОЗ пришла к выводу, что лекарство «больше не является приоритетом для исследований и что ресурсы организации следует использовать для анализа более перспективных препаратов для предотвращения COVID-19».

15 февраля стало известно, что ВОЗ изучает возможность применения антипаразитарного препарата ивермектин в качестве возможного лекарства от коронавируса.

Ранее, 25 января, в Journal of Virology была опубликована статья, в которой говорилось, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) во время COVID-19 опасны и могут помешать борьбе иммунной системы с коронавирусом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021