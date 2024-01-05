В возрасте 100 лет умерла сыгравшая в «Мэри Поппинс» актриса Глинс Джонс

В Лос-Анжелесе в возрасте 100 лет умерла награжденная премией «Тони» актриса Глинс Джонс, получившая популярность благодаря роли миссис Бэнкс в экранизации «Мэри Поппинс» 1964 года. Об этом 5 января сообщил ее менеджер Митч Клем агентству Associated Press .

По его словам, актриса умерла в доме престарелых от естественных причин.

«Сегодня печальный день. Она была последней из последних представителей старого Голливуда», — сказал ее менеджер.

Глинс Джонс родилась в 1923 году. Она дебютировала в кино в 1938 году в возрасте 15 лет и завершила карьеру в 1999-м. За это время она снялась более чем в 90 фильмах.

Наибольшую популярность ей принесла роль в получившей пять «Оскаров» экранизации повести «Мэри Поппинс» писательницы Памелы Трэверс. В ней Джонс сыграла миссис Бэнкс — борца за права женщин и мать непослушных детей Майкла и Джейн, для воспитания которых семья наняла няню-волшебницу.

Кроме того, актриса играла в бродвейских мюзиклах. За роль в спектакле A Little Night Music в 1973 году Джонс получила премию «Тони».