Вооруженные силы (ВС) России получили первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ». Об этом 5 января ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Госкорпорация «Ростех» в 2023 году завершила государственные испытания САУ «Коалиция-СВ». Арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики», — сообщили в «Ростехе».

Там также отметили, что серийное производство этой новейшей САУ и выпуск транспортно-загрузочной машины уже были развернуты. В госкорпорации добавили, что в конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска.

Кроме того, отмечается, что САУ наделена преимуществами над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. В госкорпорации подчеркнули, что «эта долгожданная машина выведет на новый уровень боевые возможности» артиллерии ВС РФ.

28 декабря китайское издание Sohu отметило, что западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут ожидать удары новой российской гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ». В издании подчеркнули, что против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь. Кроме того, в статье обратили внимание, что новая самоходная гаубица способна осуществлять 16 выстрелов в минуту, в то время как скорострельность обычных самоходных гаубиц составляет от шести до восьми выстрелов в тот же промежуток времени.

Ранее, 27 декабря, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро пополнить ряды военной техники ВС РФ в зоне спецоперации, что обеспечит превосходство по дальности над гаубицами, переданными Украине Западом. Он уточнил, что «Коалиция» успешно прошла испытания, после чего ее серийное производство развернуто.

Ранее, 22 декабря, военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с «Известиями» заявил, что САУ «Коалиция-СВ» изначально была предназначена для контрбатарейной борьбы. Она будет действовать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» оснащена пушкой 2А88 калибра 152 мм. Гаубица по дальности стрельбы — 70 км — превосходит почти все имеющиеся образцы, а ее скорострельность составляет более 10 выстрелов в минуту. Основанная на платформе танка Т-90, она предназначена для уничтожения наземных целей: артиллерийских батарей, бронетехники, опорных пунктов и живой силы противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.