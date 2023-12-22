Эксперты рассказали о возможностях поставленной в зону СВО САУ «Коалиция-СВ»

САУ «Коалиция-СВ» изначально предназначена для контрбатарейной борьбы, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя информацию источников издания о том, что боевая машина появилась в зоне СВО.

«Коалиция» будет действовать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника. Это единственная у нас САУ с автоматическим заряжанием. Она может быстро закидывать на траекторию сразу несколько снарядов и после этого менять позиции. Другая ее особенность — автоматическая система управления наведением орудия», — отметил эксперт.

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» — самый амбициозный артиллерийский проект последних лет. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а дальность стрельбы 152-мм САУ — до 80 км.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, новая боевая машина в корне отличается от самоходной артиллерийской установки «Мста-С».

«Во-первых, у нее необитаемая башня. Это фактически роботизированный артиллерийский комплекс, скорострельность которого выше, чем у «Мсты-С». Там реализованы разные интересные режимы стрельбы, когда можно все снаряды загнать в одну точку под разными траекториями. Это позволяет «Коалиции-СВ» применять тактику кочующей артиллерии, а также тактику подвижной огневой зоны, если собрать несколько установок вместе», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, орудие «Коалиции-СВ» само по себе высокоточное, то есть может обычными снарядами вести высокоточную стрельбу, подытожил Леонков.

В октябре этого года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что САУ прошла государственные испытания и готова к серийному производству, подтвердив «уникальные технические характеристики установки», отметив, что новейшая гаубица превосходит «лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач».

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