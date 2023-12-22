Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
Мир
В Израиле заявили о готовности к длительному перемирию с ХАМАС
Мир
Украинские СМИ сообщили в взрывах в Одессе
Мир
На Украине демонтировали советскую символику с братских могил
Мир
В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Хмельницкой области
Общество
Синоптики пообещали москвичам снегопад в Новый год
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели ребенка и двух взрослых после удара ЦАХАЛ по Газе
Мир
Суд оставил Коломойского под стражей и уменьшил ему залог
Мир
Бывший адвокат Трампа заявил о банкротстве ввиду многомиллионных долгов
Наука и техника
Корабль Cargo Dragon с образцами научных исследований отстыковался от МКС
Мир
Посол России в Казахстане заявил о росте товарооборота двух стран
Мир
В Италии экоактивисты сорвали концерт в столичной консерватории
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Смоленской области
Общество
Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве в субботу

Эксперты рассказали о возможностях поставленной в зону СВО САУ «Коалиция-СВ»

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

САУ «Коалиция-СВ» изначально предназначена для контрбатарейной борьбы, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя информацию источников издания о том, что боевая машина появилась в зоне СВО.

Машина с прицелом: в войска поступили новые вездеходы «Пластун»
Они предназначены для эвакуации раненых, разведки и размещения минометов

«Коалиция» будет действовать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника. Это единственная у нас САУ с автоматическим заряжанием. Она может быстро закидывать на траекторию сразу несколько снарядов и после этого менять позиции. Другая ее особенность — автоматическая система управления наведением орудия», — отметил эксперт.

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» — самый амбициозный артиллерийский проект последних лет. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а дальность стрельбы 152-мм САУ — до 80 км.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, новая боевая машина в корне отличается от самоходной артиллерийской установки «Мста-С».

«Во-первых, у нее необитаемая башня. Это фактически роботизированный артиллерийский комплекс, скорострельность которого выше, чем у «Мсты-С». Там реализованы разные интересные режимы стрельбы, когда можно все снаряды загнать в одну точку под разными траекториями. Это позволяет «Коалиции-СВ» применять тактику кочующей артиллерии, а также тактику подвижной огневой зоны, если собрать несколько установок вместе», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, орудие «Коалиции-СВ» само по себе высокоточное, то есть может обычными снарядами вести высокоточную стрельбу, подытожил Леонков.

В октябре этого года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что САУ прошла государственные испытания и готова к серийному производству, подтвердив «уникальные технические характеристики установки», отметив, что новейшая гаубица превосходит «лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Правящая «Коалиция»: в зоне спецоперации появилась самая дальнобойная САУ

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023