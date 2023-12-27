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Глава «Ростеха» сообщил о скором появлении гаубицы «Коалиция» в зоне СВО

Глава «Ростеха» Чемезов: гаубица «Коалиция» скоро появится в зоне спецоперации
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро пополнить ряды военной техники ВС РФ в зоне спецоперации, что обеспечит превосходство по дальности над гаубицами, переданными Украине Западом. Об этом 27 декабря объявил в интервью «РИА Новости» гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы», — сказал он, добавив, что орудие обладает значительным преимуществом над гаубицами НАТО.

Он уточнил, что «Коалиция» успешно прошла испытания, после чего ее серийное производство развернуто, добавила «Газета.Ru».

«Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года», — сказал Чемезов.

По его словам, в числе модернизированной военной техники, представленной «Ростехом», войсками РФ также применяется самоходная гаубица «Мста-С» с существенно доработанной системой управления огнем.

Преимуществом артиллерийского орудия является и время решения боевых задач — сокращено время реакции на внеплановые цели. Процессы подготовки полностью автоматизированы, что обеспечивает высокую скорострельность — свыше 10 выстрелов в минуту.

Правящая «Коалиция»: в зоне спецоперации появилась самая дальнобойная САУ
Эти артустановки помогут российской армии взять верх в контрбатарейной борьбе, полагают эксперты

Самоходная артиллеристская установка (САУ) «Коалиция-СВ» оснащена пушкой 2А88 калибра 152 мм. Гаубица превосходит почти все имеющиеся образцы по дальности стрельбы — 70 км. Основанная на платформе танка Т-90, она предназначена для уничтожения наземных целей: артиллерийских батарей, бронетехники, опорных пунктов и живой силы противника.

Ранее, 22 декабря, военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с «Известиями» заявил, что САУ «Коалиция-СВ» изначально была предназначена для контрбатарейной борьбы. Она будет действовать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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