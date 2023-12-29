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В Китае оценили потенциал российской гаубицы «Коалиция-СВ»

Sohu: ВС РФ будут наносить удары гаубицей «Коалиция-СВ» по западной технике ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидают удары новой российской гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ». Об этом сообщило китайское издание Sohu.

«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — отмечается в публикации от 28 декабря.

Кроме того, в статье обратили внимание, что новая самоходная гаубица способна осуществлять 16 выстрелов в минуту, в то время как скорострельность обычных самоходных гаубиц составляет от шести до восьми выстрелов в тот же промежуток. Ожидается, что размещение такого оружия еще больше укрепит боевые возможности российской артиллерии, добавляет издание.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» оснащена пушкой 2А88 калибра 152 мм. Гаубица превосходит почти все имеющиеся образцы по дальности стрельбы — 70 км, а ее скорострельность составляет более 10 выстрелов в минуту. Основанная на платформе танка Т-90, она предназначена для уничтожения наземных целей: артиллерийских батарей, бронетехники, опорных пунктов и живой силы противника.

Правящая «Коалиция»: в зоне спецоперации появилась самая дальнобойная САУ
Эти артустановки помогут российской армии взять верх в контрбатарейной борьбе, полагают эксперты

Ранее, 27 декабря, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро пополнить ряды военной техники ВС РФ в зоне спецоперации, что обеспечит превосходство по дальности над гаубицами, переданными Украине Западом. Он уточнил, что «Коалиция» успешно прошла испытания, после чего ее серийное производство развернуто.

Ранее, 22 декабря, военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с «Известиями» заявил, что САУ «Коалиция-СВ» изначально была предназначена для контрбатарейной борьбы. Она будет действовать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют точно определять позиции артиллерии противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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