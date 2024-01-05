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В Севастополе более 100 человек будут эвакуированы из-за уничтожения ракет

Развожаев: после ракетной атаки на Севастополь эвакуируют свыше 100 человек
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Более 100 человек будут эвакуированы в Севастополе для ликвидации последствий ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 января сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Отмечается, что 99 человек, 15 из которых дети, будут эвакуированы в селе Черноречье под Севастополем, где часть сбитой ракеты упала в реку. Ее будут вывозить на полигон для уничтожения.

«В готовности развертывания пункт временного пребывания. Работы по вывозу взрывоопасного предмета начнутся утром», — написал он в своем Telegram-канале.

Как указал Развожаев, также осколок сбитой ракеты попал в дом на улице Глухова. Три человека были эвакуированы. Семью поселили в месте временного размещения.

Кроме того, подтвердилась информация о падении ракеты в районе частного сектора за Севастопольским государственным университетом (СевГУ). По словам Развожаева, утром 5 января специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения.

При этом данные о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердились, заявил губернатор.

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Накануне Развожаев сообщил, что российские военные в рамках отражения атаки украинских боевиков на город сбили несколько воздушных целей.

По предварительной информации, один человек пострадал при падении одного из осколков ракет. Как указал Развожаев, часть осколков от воздушных целей упала в районе улиц Глухова, Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Позднее стало известно, что отраженная 4 января атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной за последнее время. Развожаев отметил, что, по предварительной информации, одна из сбитых ракет упала в районе частного сектора и не взорвалась. Туда для проверки информации отправились сотрудники спецслужб.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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