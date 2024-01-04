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Власти Севастополя заявили о самой массированной атаке на город

Развожаев: атака ВСУ на Севастополь 4 января стала самой массированной
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Отраженная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) 4 января на Севастополь стала самой массированной за последнее время. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самая массированная за последнее время», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, по предварительной информации, одна из сбитых ракет упала в районе частного сектора и не взорвалась, туда для проверки информации отправились сотрудники спецслужб.

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В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что российские военные в рамках отражения атаки украинских боевиков на город сбили несколько воздушных целей.

По предварительной информации, один человек пострадал при падении одного из осколков ракет. Как указал Развожаев, часть осколков от воздушных целей упала в районе улиц Глухова, Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Позднее в Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурными средствами противовоздушной обороны было сбито 10 украинских ракет над Крымом. Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена в 17:20 мск.

Украинские националисты пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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