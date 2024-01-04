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На границе США нашли десятки выброшенных паспортов Украины и Китая

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Фото: соцсети
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В США на границе с Мексикой обнаружили десятки брошенных паспортов Украины и Китая. Об этом 3 января в соцсети X (бывш. Twitter) сообщил конгрессмен от штата Флорида Мэтт Гетц.

«Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США», — написал он.

Политик также обратился к президенту США Джо Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, которые заверяли, что ситуация на границе находится под контролем.

«Что вы думаете?» — поинтересовался Гетц.

Лучше граница в руках: миграционный кризис бьет по рейтингу Байдена
В поисках решения проблемы с нелегалами американская делегация отправилась в Мехико

В этот же день спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон назвал нынешнюю политику Белого дома в сфере миграции беспределом. По его словам, эта катастрофа может закончиться, если администрация Байдена выполнит свою работу.

До этого, 24 декабря, в США подсчитали, что почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу. Число задержанных американскими сотрудниками пограничного патруля нелегалов за несколько дней трижды превышало 10 тыс. человек.

В октябре журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах число переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов.

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