Арсеналы украинской армии исчерпаны, в связи с чем Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены использовать оружие, которое не всегда подходит для поражения цели. Об этом 4 января сообщила испанская газета El Pais.

«Их арсеналы истощены. Они воюют тем, что у них есть, и не всегда тем, что лучше всего подходит для поражения цели», — рассказал изданию сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр.

Он добавил, что его бригада, как и многие другие, сидит на «диете боеприпасов».

Автор публикации также указал, что многие подразделения ВСУ прибегают к серьезной экономии, чтобы сохранить оставшиеся запасы вооружения.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. В этот же день бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Запад не вооружает Украину должным образом.

Кроме того, 3 января командир группы спецназа группировки войск «Юг» с позывным Альф рассказал, что украинские боевики проявляют неуверенность на боевых позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца. По его словам, противник зачастую работает кассетными боеприпасами.

Американская газета The Wall Street Journal 2 января также предрекла Украине кризис из-за нехватки боеприпасов. Автор статьи подчеркнул, что это усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.