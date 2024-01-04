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Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах (ВС) России в период проведения специальной военной операции (СВО). Документ опубликован 4 января на официальном интернет-портале правовой информации.

«С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <...> вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях», — сказано в указе.

Кроме того, подать заявление о приеме в гражданство РФ также смогут иностранцы, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения.

Право на получение гражданства будут иметь также родственники указанных категорий иностранных граждан.

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Ранее, 18 декабря, Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

В сентябре российский лидер также заявил об упрощенной выдаче гражданства для обучавшихся в РФ специалистов. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в стране.

В апреле президент РФ подписал закон, который предусматривает упрощение процесса получения гражданства. Так, требования при приеме в российское гражданство сокращаются более чем для 20 категорий лиц.

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