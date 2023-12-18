Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Путин заявил о важности представления России в видеоиграх с привлекательной стороны
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
СК России подтвердил уголовное дело в отношении Акунина
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Общество
Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
Политика
Лавров заявил о желании Запада «добить Россию»
Мир
Россия и Китай подтвердили планы углублять взаимовыгодное сотрудничество
Мир
Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Путин заявил о планах развития атомного ледокольного флота России
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Мир
FT сообщило о предложении Киеву заморозить конфликт и выдать это за победу
Мир
Лавров указал на предвзятость МВФ и Всемирного банка в пользу Украины
Экономика
Чернышенко заявил о планах увеличения товарооборота РФ с Китаем до $300 млрд

Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 18 декабря, на официальном портале правовой информации.

Двойное гражданство: что изменится для россиян по новому закону
Кому разрешено и запрещено иметь второй паспорт, особенности 138-ФЗ с 26 октября

В сентябре Путин заявил об упрощенной выдаче гражданства для обучавшихся в РФ специалистов. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в стране.

В апреле российский лидер подписал закон, который предусматривает упрощение процесса получения гражданства. Так, требования при приеме в российское гражданство сокращаются для более чем 20 категорий лиц. Закон позволяет также принять в гражданство РФ иностранца, который заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России на срок не менее года.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023