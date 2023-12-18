Президент России Владимир Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 18 декабря, на официальном портале правовой информации.

В сентябре Путин заявил об упрощенной выдаче гражданства для обучавшихся в РФ специалистов. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы получать таких специалистов, которые хотят и могут работать в стране.

В апреле российский лидер подписал закон, который предусматривает упрощение процесса получения гражданства. Так, требования при приеме в российское гражданство сокращаются для более чем 20 категорий лиц. Закон позволяет также принять в гражданство РФ иностранца, который заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России на срок не менее года.

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