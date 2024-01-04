Найденная на трассе Хабаровск — Владивосток амурская тигрица умерла

Тигрица, которую нашли на трассе Хабаровск — Владивосток, умерла. Об этом 4 января сообщил центр «Амурский тигр» в Telegram-канале.

Как отмечается, у нее изначально было немного шансов, но специалисты до последнего боролись за жизнь животного.

«Возраст хищницы — около трех лет, она крайне истощена, однако внешних ранений и переломов костей у нее нет. Кровь отправили на анализы. Больше предстоит выяснить в ходе вскрытия», — сказано в сообщении.

Специалисты также поблагодарили граждан, которые сообщили о животном, поскольку это помогло предотвратить возможные ДТП и вероятные нежелательные последствия от встречи с тигром для других граждан.

«Именно благодаря неравнодушным людям тигр в России жив», — сказали в центре «Амурский тигр».

Амурский тигр — редкий подвид тигров, занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. Охота на него запрещена во всем мире.

Тигра заметили 2 января лежащим посреди дороги в районе Бикина на границе Приморья и Хабаровского края. От проезжающих мимо машин животное даже не пыталось убежать. Хищник пострадал, предположительно, из-за наезда автомобиля.