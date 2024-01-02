В Хабаровском крае на трассе нашли раненого амурского тигра

В Хабаровском крае амурский тигр пострадал, предположительно, в результате наезда автомобиля. Об этом 2 января сообщили в общественной организации по защите вида «Амурский тигр».

«Водитель скрылся с места происшествия. Зверь находится в тяжелом состоянии», — рассказали в Telegram-канале организации.

В настоящее время специалистами центра предпринимаются меры по оказанию ветеринарной помощи животному.

Кадры с животным публикует Telegram-канал «Город В. Владивосток». Отмечается, что животное заметили лежащим посреди дороги в районе Бикина на границе Приморья и Хабаровского края. От проезжающих мимо машин тигр даже не пытался убежать.

Амурский тигр — редкий подвид тигров, занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. Охота на него запрещена во всём мире.

Ранее, 7 ноября, в Хабаровском крае спасли двухмесячного тигренка на автомобильной трассе. Детеныш лежал прямо на дороге и попытался отойти, когда ему посигналил водитель проезжающей машины. Но уйти он не смог из-за травмы, позже ветеринары обнаружили у него перелом плечевой кости. Тигрица найдена не была.