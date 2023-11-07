Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС оказывает помощь жителям Хабаровского края после снежного циклона
Общество
Тигренка спасли на трассе в Хабаровском крае
Мир
Житель Турции нашел под своим домом подземный город возрастом 2 тыс. лет
Мир
На юге города Газа идут столкновения израильской армии с ХАМАС
Мир
США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско РФ и другим участникам АТЭС
Мир
Германия решила на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве
Общество
Спасатели ликвидировали горение в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ
Происшествия
Грузовик опрокинулся на проезжую часть на 52-м км МКАД
Мир
Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе
Армия
Снайперы рассказали о работе на южнодонецком направлении
Мир
Генпрокурор РФ Игорь Краснов начал встречу с китайским коллегой Ин Юном
Мир
70 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа через КПП «Рафах»
Мир
Нетаньяху пригрозил Ирану и «Хезболле» мощным ответом при их вмешательстве
Сюжет:

Тигренка спасли на трассе в Хабаровском крае

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре неподалеку от села Вознесенское спасли тигренка. Видео 7 ноября публикуют очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как тигренок лежит прямо на дороге. Водитель начинает сигналить, и зверек пытается отойти на обочину трассы, но у него получается это с трудом — он хромает. Пассажирка предположила, что его сбили.

Позднее неравнодушные забрали тигренка к себе домой. Нашедшие зверька сообщили, что отвезут его в ветеринарную лечебницу. Они отметили, что поблизости тигрицы не было.

Как пишет Telegram-канал «Хабаровск», это оказался детеныш амурского тигра, ему примерно два–три месяца. Его доставили в Комсомольскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных, сделали рентген, где обнаружили перелом плечевой кости. После тигренка направили в Хабаровск. Тигрицу пока так и не удалось найти, ее следы из-за метели не обнаружены.

Полосатый кейс: почему амурские тигры все чаще заходят в населенные пункты
Как власти пытаются решить проблему сокращения кормовой базы для хищников в Хабаровском крае и Приморье

В октябре прошлого года жители Приморья встретили на дороге тигра, прогуливающегося по проезжей части. Хищник вел себя спокойно, прохаживаясь вдоль дороги. Однако, услышав звук других приближающихся автомобилей, тигр испугался и убежал.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023