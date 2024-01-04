Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля

Курс рубля укрепился к доллару и евро, следует утром, 4 января, из данных Московской биржи.

Американская валюта расчетами «завтра» на 07:09 мск подешевела до 91,94 рубля.

Евро также снизился в цене, убавив шесть копеек — до 100,17 рубля.

При этом юань укрепился на одну копейку, достигнув 12,76 рубля.

Ранее, 2 января, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский отметил, что в первом месяце 2024 года курс рубля по отношению к евро и доллару останется стабильным. Он предположил, что европейская валюта будет торговаться в диапазоне 97–107 рублей, а американская — 87–100 рублей.

До этого, 12 декабря, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков заявил, что до конца I квартала 2024 года курс доллара может находиться на уровне 90–100 рублей. Он не исключил в дальнейшем роста американской валюты до 100–110 рублей.