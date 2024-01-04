Фотоловушка впервые запечатлела амурского тигра на просторах Владивостока

Амурский тигр впервые запечатлен на бескрайних просторах Владивостока. Уникальное видео с тигром под номером T 115M получили с фотоловушки ученые национального парка «Земля леопарда» 3 января.

Сначала на видео солнечный день, можно увидеть очертания города и знаменитые владивостокские мосты. Но потом погода изменилась — похолодало, выпал снег, и это место посетил взрослый амурский тигр.

Хищник сначала прошел мимо, но, принюхавшись, решил отдохнуть на открытом, хорошо прогреваемом месте напротив фотоловушки, рассказали специалисты нацпарка. На видео тигр отдыхает, умывается и наблюдает за Приморьем.

«Камера установлена на вершине сопки так, что ее объектив направлен в сторону моря. На другом берегу виднеется силуэт Владивостока. Появление таких снимков наглядно показывает, что редкие кошки обитают рядом с людьми», — рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук.

5 декабря директор ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» Светлана Сутырина рассказала «Известиям», как необходимо вести себя при встрече с тигром в лесу. Она отметила, что в случае с любым хищником, будь то тигр или медведь, необходимо дать понять, что вы человек, так как дикие животные, как правило, встречаться с человеком не желают.

27 декабря руководитель пресс-службы ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков сообщил, что краснокнижный водяной олень попал на видеозапись неподалеку от одного из крупнейших жилых комплексов Владивостока в районе мыса Эгершельда. Редчайший олень — новый вид млекопитающих для РФ.