Во Владивостоке заметили редкого водяного оленя

Краснокнижный водяной олень попал на видеозапись неподалеку от одного из крупнейших жилых комплексов Владивостока в районе мыса Эгершельда. Об этом сообщил «Известиям» руководитель пресс-службы ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков в среду, 27 декабря.

Кадры, на которых запечатлено редкое животное, опубликованы в Telegram-канале дирекции национального парка «Земля леопарда». Отмечается, что эта особь — самка.

«Ученые «Земли леопарда» изучили полученное очевидцами видео. На полученных кадрах действительно водяной олень, редчайший олень России. Это новый для России вид млекопитающих», — рассказал Раков.

По его словам, животное могло добраться до города через мыс Эгершельд, переплыв или перейдя по льду Амурский залив. Особи этого вида не боятся воды и умеют плавать, по необходимости скрываясь от хищников. Предполагается, что олень, замеченный во Владивостоке, мог оказаться в воде, скрываясь от амурского тигра или дальневосточного леопарда. При этом олень мог преодолеть на своем пути более 16 км.

«Он пришел к нам, в Россию из Китая и с Корейского полуострова, скорее всего, из-за глобального потепления и впервые был отмечен учеными еще в 2019 году. С тех пор активно расселяется и дошел уже даже до Владивостока», — рассказал эксперт об истории возникновения этого вида в России.

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