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Несколько групп краснокнижных дзеренов заметили в Забайкалье

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Краснокнижных дзеренов впервые заметили у села Кыра Забайкальского края. Информация об этом поступила от местных жителей в научный отдел Соходинского заповедника 17 декабря, сообщает пресс-служба организации.

Несколько групп этих животных общей численностью 350 особей заметили в 3-5 км к югу-востоку от населенного пункта. В поведении дзеренов были отмечены признаки начала гона, который у них происходит зимой.

Дзерен — представляет собой небольшую антилопу плотного сложения на тонких ногах. За добычу этого животного предусмотрена уголовная ответственность и штраф. Компенсация вреда превышает 200 тысяч рублей за каждую убитую особь, отмечает ИА ChitaMedia.

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