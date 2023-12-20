Несколько групп краснокнижных дзеренов заметили в Забайкалье
Краснокнижных дзеренов впервые заметили у села Кыра Забайкальского края. Информация об этом поступила от местных жителей в научный отдел Соходинского заповедника 17 декабря, сообщает пресс-служба организации.
Несколько групп этих животных общей численностью 350 особей заметили в 3-5 км к югу-востоку от населенного пункта. В поведении дзеренов были отмечены признаки начала гона, который у них происходит зимой.
Дзерен — представляет собой небольшую антилопу плотного сложения на тонких ногах. За добычу этого животного предусмотрена уголовная ответственность и штраф. Компенсация вреда превышает 200 тысяч рублей за каждую убитую особь, отмечает ИА ChitaMedia.