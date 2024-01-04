Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют американские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы на разных участках фронта, заявил 4 января подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Грековка, Озерное, Верхнекаменское, Часов Яр, Дзержинск на регулярной основе фиксируется функционирование радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA производства США», — отметил он в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, данные станции установлены на колесной базе HMMWV и маневрируют для усложнения их выявления российскими силами.

HMMWV — американский армейский грузовой фургон, стоящий на вооружении в основном у Вооруженных сил США. Он обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом.

Накануне расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу украинской армии. Как отмечается, боевая работа в основном ведется осколочно-фугасными снарядами, также применяются противотанковые кумулятивные, дымовые и осветительные снаряды.

Ранее, 19 декабря, Минобороны РФ сообщило, что российские силы за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и РЛС «Пеликан». Также были поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.