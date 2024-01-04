Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Подросток из Оклахомы первым в мире прошел все уровни игры в «Тетрис»
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 78
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Южно-Сахалинске
Мир
В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна лиц
Армия
Российские разведчики сорвали попытку атаки ВСУ на купянском направлении
Мир
Во Франции заявили о разрушении экономики из-за санкций против алмазов из РФ
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Тверской области
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –22 градусов в Москве 4 января
Мир
Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе
Мир
Армия Израиля нанесла ответные удары по военным целям Ливана
Мир
Белый дом напомнил о грядущем шатдауне
Экономика
Путин снял ограничения с международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»
Мир
Генсек ООН Гутерриш решительно осудил теракт в Иране
Общество
Общая площадь повреждений в Белгороде составила 3,5 тыс. кв. м
Мир
Авиация коалиции во главе с США восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии в Эт-Танфе
Сюжет:

Марочко рассказал о применении ВСУ американских РЛС на разных участках фронта

Марочко: Украина активно применяет американские РЛС на разных участках фронта
0
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют американские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы на разных участках фронта, заявил 4 января подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Грековка, Озерное, Верхнекаменское, Часов Яр, Дзержинск на регулярной основе фиксируется функционирование радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA производства США», — отметил он в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, данные станции установлены на колесной базе HMMWV и маневрируют для усложнения их выявления российскими силами.

HMMWV — американский армейский грузовой фургон, стоящий на вооружении в основном у Вооруженных сил США. Он обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом.

Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ
Украинское командование отказалось от идеи большого наступления и готовится к потере новых территорий, полагают эксперты

Накануне расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу украинской армии. Как отмечается, боевая работа в основном ведется осколочно-фугасными снарядами, также применяются противотанковые кумулятивные, дымовые и осветительные снаряды.

Ранее, 19 декабря, Минобороны РФ сообщило, что российские силы за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и РЛС «Пеликан». Также были поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024