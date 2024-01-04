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В США рассказали о российских ловушках для западной военной техники

AC: РФ создает ловушки для больших групп западной военной техники
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) позволяют российской армии создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники. Об этом написал старший редактор американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра.

Он отметил, что в большом количестве российские беспилотники позволяют военнослужащим выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Эти дроны стоимостью по $400 за штуку позволили российским взводам с ручными гранатометами захватывать в ловушку огромные груды (обездвиженной. — Ред.) бронетехники и уничтожать их», — написал Майтра

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26 декабря расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили личный состав ВСУ в укрытии на артемовском направлении в зоне проведения спецоперации.

20 декабря расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили транспорт с личным составом ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны, в частности, ликвидированы два пикапа и автомобиль.

До этого, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на запорожском направлении ВС России за 10 дней уничтожили до пяти танков Leopard. Тяжелая техника была уничтожена посредством «Ланцетов» и беспилотников-камикадзе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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