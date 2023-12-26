Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили личный состав ВСУ на артемовском направлении

Расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытии на артемовском направлении в зоне проведения спецоперации. Кадры проведения боевых действий 26 декабря опубликовало Минобороны России.

Отмечается, что подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава Южной группировки постоянно уничтожают живую силу ВСУ в укрытиях ударными беспилотниками на этом направлении. После запуска FPV-дрона оператор обнаружил цель — блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска у дороги на Часов Яр.

Определив противника, оператор профессионально осуществил заход на цель Его помощник скорректировал полет дрона, точно навел его и зафиксировал поражение. Расчет беспилотника точно поразил личный состав ВСУ в укрытии, вторым FPV-дроном было также уничтожено несколько украинских военных.

Уцелевшие боевики выбежали из блиндажа и пытались укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр. Но операторы FPV-дронов ВДВ не позволили им уйти, уничтожив еще двумя БПЛА у подбитых украинских танков. По информации министерства, украинские войска потеряли до двух отделений пехоты.

До того, 20 декабря, расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили транспорт с личным составом ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны, в частности, ликвидированы два пикапа и автомобиль.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.