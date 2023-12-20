Расчеты FPV-дронов ВДВ ликвидировали пикапы с личным составом ВСУ
Расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ уничтожили транспорт с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Кадры боевой работы расчетов в среду, 20 декабря, опубликовало Минобороны России.
Как сообщили в ведомстве, в первом пикапе, уничтоженном беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) российских десантников, находилось трое украинских солдат.
В результате второго запуска FPV-дрона был выведен из рабочего состояния автомобиль ВСУ.
После третьего, финального захода был ликвидирован еще один пикап противника в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра. Уточняется, что он был спрятан под деревом возле здания.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию ПВО (противовоздушной обороны) «Пеликан». Отмечалось, что оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах. Кроме того, на краснолиманском направлении группировка ВС РФ «Центр» и артиллерия отразили пять атак 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики (ЛНР).
Также 19 декабря подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск уничтожили пехоту украинской армии при помощи квадрокоптеров со сбросами в районе села Вербовое на запорожском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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