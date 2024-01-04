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Мантуров высказался о возможности объединения в один бренд МС-21 и Superjet

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Решение об объединении под один авиационный бренд отечественных гражданских самолетов МС-21 и Superjet будет объявлено в ближайшее время, заявил 3 января вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме «Россия».

«Не скрою, мы ведем работу в этом направлении [объединения брендов]. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», — сказал он ТАСС.

В августе 2022 года глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал о возможности перевода гражданских самолетов под один бренд. Глава Ростеха Сергей Чемезов также отмечал, что самолет SJ100 может сменить название.

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26 декабря глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первый полет SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года. Двигатели уже установлены на опытных самолетах.

13 ноября гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что поставка российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолетов Sukhoi Superjet New (SJ-100) с двигателями ПД-8 ожидается в 2024 году. Он уточнил, что два импортозамещенных SJ-100 должны были быть переданы уже в 2023 году и 20 — в следующем.

В конце ноября 2023 года сообщалось, что ОАК планирует произвести 70 единиц Ил-114 до 2030 года. Кроме того, за тот же период планируется выпустить 142 самолета SJ-100 и 115 Ту-214. Глава правительства Михаил Мишустин в августе сообщал, что российское правительство рассмотрит пакет мер помощи авиастроительной отрасли.

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