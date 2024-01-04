Мантуров высказался о возможности объединения в один бренд МС-21 и Superjet

Решение об объединении под один авиационный бренд отечественных гражданских самолетов МС-21 и Superjet будет объявлено в ближайшее время, заявил 3 января вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме «Россия».

«Не скрою, мы ведем работу в этом направлении [объединения брендов]. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», — сказал он ТАСС.

В августе 2022 года глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал о возможности перевода гражданских самолетов под один бренд. Глава Ростеха Сергей Чемезов также отмечал, что самолет SJ100 может сменить название.

26 декабря глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первый полет SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года. Двигатели уже установлены на опытных самолетах.

13 ноября гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что поставка российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолетов Sukhoi Superjet New (SJ-100) с двигателями ПД-8 ожидается в 2024 году. Он уточнил, что два импортозамещенных SJ-100 должны были быть переданы уже в 2023 году и 20 — в следующем.

В конце ноября 2023 года сообщалось, что ОАК планирует произвести 70 единиц Ил-114 до 2030 года. Кроме того, за тот же период планируется выпустить 142 самолета SJ-100 и 115 Ту-214. Глава правительства Михаил Мишустин в августе сообщал, что российское правительство рассмотрит пакет мер помощи авиастроительной отрасли.