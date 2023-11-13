ОАК поставит российским авиакомпаниям 22 самолета SJ-100 в 2024 году

Поставка российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолетов Sukhoi Superjet New (SJ-100) с двигателями ПД-8 ожидается в 2024 году. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил журналистам гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что два импортозамещенных SJ-100 должны были быть переданы уже в текущем году и 20 в следующем. Однако программа испытания двигателей ПД-8 заняла больше времени, чем планировалось.

«Мы получаем сертификат и поставляем 22 самолета», — Добавил Слюсарь.

Он также подчеркнул, что ПД-8 является новой разработкой и программа его испытаний требует усилий. Сейчас двигатель интенсивно тестируется на летающей лаборатории на самолете Ил-76 в ЛИИ им. Громова, уточнил глава ОАК.

«В принципе, показывает те характеристики, которые нам изначально были нужны. Мы надеемся, что они в сжатые сроки получат сертификат типа и мы приступим к испытаниям двигателя уже в составе самолета», — цитирует Слюсаря ТАСС.

31 октября глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что импортзамещенный SJ-100 с двигателем ПД-8 совершит первый полет в декабре.

29 августа Минпромторг сообщил о первом полете российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами. Опытный образец был изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний были подтверждены стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе.