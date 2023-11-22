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ОАК планирует произвести 270 самолетов МС-21 до 2030 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует производство 270 пассажирских самолетов МС-21 до 2030 года. Это следут из презентации 22 ноября заместителя генерального директора ПАО «Яковлев» Олега Нестерова на пленарной сессии Московской авиационной недели.

Согласно его данным, за тот же период будет создано 142 самолета SJ-100, 115 Ту-214 и 70 единиц Ил-114.

МС-21 — это отечественный среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения, вмещающий до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок и создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

10-я Международная неделя авиакосмических технологий (Aerospace Science Week) проводится в Москве с 20 по 24 ноября в Московском авиационном институте (МАИ). В рамках нее проходят пленарные сессии и лекции на тему развития авиации, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и космической отрасли.

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Ранее, 11 сентября, «Яковлев» и авиакомпания «Аврора» в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о намерениях на поставку 10 самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год. В соответствии с соглашением первые два самолета МС-21 планируется поставить до конца 2027 года. Далее самолеты передадут поэтапно до 2030 года.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что российское правительство рассмотрит пакет мер помощи авиастроительной отрасли, направленный на расширение производства МС-21.

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