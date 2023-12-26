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В ОАК анонсировали первый полет SJ-100 с российским двигателем в начале 2024 года

В ОАК рассчитывают на первый полет SJ-100 с новыми двигателями в начале 2024-го
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Фото: ТАСС/пресс-служба ОАК
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Первый полет SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь во вторник, 26 декабря.

«Ждем от коллег из Объединенной двигателестроительной корпорации разрешения на первый вылет. <…> Как только мы получаем это разрешение, я думаю, что в этом году в оставшиеся дни мы проведем наземные отработки, а в начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ОАК добавил, что двигатели уже установлены на опытных самолетах. Кроме того, по словам Слюсаря, в настоящее время обсуждается идея ремоторизации уже летающих самолетов SJ-100 отечественными двигателями.

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О том, что поставка российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолетов Sukhoi Superjet New (SJ-100) с двигателями ПД-8 ожидается в 2024 году, Слюсарь сообщил в середине ноября. Тогда он заявил, что два импортозамещенных SJ-100 должны были быть переданы уже в текущем году и 20 — в следующем. Однако программа испытания двигателей ПД-8 заняла больше времени, чем планировалось, добавил он.

Слюсарь также подчеркнул, что ПД-8 является новой разработкой и программа его испытаний требует усилий. Сейчас двигатель интенсивно тестируется на летающей лаборатории на самолете Ил-76 в ЛИИ имени Громова, уточнил глава ОАК.

В августе в Минпромторге сообщили о первом опытном полете российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами. Опытный образец был изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний были подтверждены стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе.

В полете продолжительностью 54 минуты самолетом управляли летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев, а также инженер-испытатель Денис Велижанин. Полет проходил на высотах до 3 тыс. м и скоростях до 343 км/ч.

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