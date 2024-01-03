МО РФ показало кадры возвращения на родину 248 российских военнопленных

По итогам сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной Киеву территории были возвращены 248 пленных военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — рассказали в ведомстве.

Сейчас всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, а затем их доставят в медицинские учреждения министерства самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Позднее депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев также опубликовал видео с возвращенными российскими военными.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага также показал кадры возвращения пленных российских военнослужащих в Москву. Как сообщил один из военнослужащих, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выдал им телефоны, SIM-карты и предоставил возможность сразу же позвонить родным. Также бойцов накормили и выдали сухпайки.

В начале декабря посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что контакты по обмену пленными между Россией и Украиной продолжаются, однако они должны проходить в тишине. Он также отметил, что в этом вопросе присутствуют сложности, на которые влияют политические факторы.

В октябре прошел обмен телами погибших между Россией и Украиной. Тогда российская сторона получила тела 60 военнослужащих, а украинской стороне передали 64 тела.

До этого, в июле, с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговоров были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденных военных доставили в медучреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.