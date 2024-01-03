Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин снял ограничения с международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»
Мир
Генсек ООН Гутерриш решительно осудил теракт в Иране
Общество
Общая площадь повреждений в Белгороде составила 3,5 тыс. кв. м
Мир
Авиация коалиции во главе с США восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии в Эт-Танфе
Мир
Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план переселения жителей Газы
Мир
В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
Мир
В Иране пообещали жесткий ответ за теракт в Кермане
Мир
Полиция Праги сообщила о мужчине с воспламеняющейся жидкостью у дипмиссии РФ
Армия
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Мир
Глава МИД Турции назвал лицемерием позиции Запада по Газе и Украине
Мир
Захарова назвала позицию МИД Франции по атаке Белгорода беззаконием
Мир
Более 100 человек погибло при теракте в иранском Кермане. Главное
Происшествия
Порядка 600 человек эвакуируют в Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса
Мир
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
Мир
Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане
Сюжет:

МО РФ показало кадры возвращения на родину 248 российских военнопленных

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной Киеву территории были возвращены 248 пленных военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — рассказали в ведомстве.

Сейчас всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, а затем их доставят в медицинские учреждения министерства самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Позднее депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев также опубликовал видео с возвращенными российскими военными.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага также показал кадры возвращения пленных российских военнослужащих в Москву. Как сообщил один из военнослужащих, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выдал им телефоны, SIM-карты и предоставил возможность сразу же позвонить родным. Также бойцов накормили и выдали сухпайки.

Уже все дома: РФ вернула с Украины 168 дальнобойщиков и моряков
В каких условиях находились незаконно удерживаемые гражданские лица

В начале декабря посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что контакты по обмену пленными между Россией и Украиной продолжаются, однако они должны проходить в тишине. Он также отметил, что в этом вопросе присутствуют сложности, на которые влияют политические факторы.

В октябре прошел обмен телами погибших между Россией и Украиной. Тогда российская сторона получила тела 60 военнослужащих, а украинской стороне передали 64 тела.

До этого, в июле, с подконтрольной киевскому режиму территории в результате переговоров были возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Освобожденных военных доставили в медучреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024