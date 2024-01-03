В доме на Алтае найдено тело замерзшего насмерть младенца

В неотапливаемом доме в селе Подгорное Республики Алтай обнаружили тело младенца, а также был найден еще один замерзающий ребенок. Об этом 3 января сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ.

Следствие установило, что 31 декабря жительница села уехала в соседний населенный пункт, оставив двоих малолетних детей в доме без отопления и продуктов питания.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства.

Двухлетний мальчик, а также тело его четырехмесячного брата были найдены близким родственником, который пришел проведать семью. Отмечается, что смерть младенца наступила из-за переохлаждения.

Выжившему ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

СК устанавливает обстоятельства произошедшего. Также будут изучены условия жизни и воспитания малолетних детей.

Ранее, 15 декабря, СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство новорожденного ребенка в Екатеринбурге. 20-летняя женщина родила малыша, положила его в пакет и оставила в сугробе, осознавая, что он может погибнуть из-за низкой температуры воздуха.