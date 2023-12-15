Жительница Екатеринбурга оставили новорожденного ребенка в пакете на улице

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство новорожденного ребенка в Екатеринбурге. Младенца на улице оставила его мать.

В ночь на 15 декабря 28-летний мужчина заметил сверток в сугробе около подъезда дома на улице Краснофлотцев. В пакете находился живой малыш. Местный житель вызвал полицию и врачей. Ребенка госпитализировали в один из роддомов города, за его жизнь борются врачи.

По данным ИА «Ура.ру», 20-летняя женщина родила малыша, положила его в пакет и выставила на улицу. Следователи отмечают, что мать осознавала, что новорожденный умрет из-за низкой температуры воздуха.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство, женщина и ребенок госпитализированы.

В начале декабря в столице вынесли приговор женщине, которая убила новорожденного ребенка в поезде Московского центрального кольца (МЦК). По версии следствия, 25-летняя подсудимая самостоятельно родила малыша в туалете поезда, а затем нанесла ему 44 ножевых ранения.