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Мантуров заявил о скором возобновлении производства на бывшем заводе Volkswagen

Мантуров: производство в Калуге на бывшем заводе Volkswagen возобновится в 2024 году
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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
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В первом полугодии 2024 года планируется перезапустить производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, которым сейчас владеет российская компания «Арт-Финанс». Об этом 3 января заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», — сказал он в беседе с ТАСС на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме «Россия».

По его словам, компания уже нашла зарубежного технологического партнера.

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В начале ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что работа трех крупнейших автопроизводств в регионе, Volkswagen, Peugeot и Citroen и Volvo, будет возобновлена до конца 2023 года. Он подчеркнул, что перед властями региона стоит задача возобновить работу производств, а в следующем году нарастить на них темпы и вывести на полную мощность.

В июле 2023 года автоконцерн Volkswagen подтвердил стоимость сделки по продаже своего бизнеса в России близкой к дилерскому холдингу «Авилон» компании «Арт-Финанс». В отчете компании за первое полугодие 2023 года говорится, что она составила €125 млн.

Volkswagen объявил, что приостанавливает производство автомобилей в России, в марте 2022 года. До этого момента завод «Фольксваген Груп Рус» мощностью 225 тыс. автомобилей в год выпускал автомобили Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных из-за проведения спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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