Предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить украинской стороне дальнобойные ракеты, адресованное западным странам, является призывом безумца. Об этом 3 января в беседе с «Известиями» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Это один из признаков, очередных признаков слабоумия нынешней плеяды политиков стран Европейского cоюза и НАТО. Само по себе в военно-техническом смысле сказанное ни о чем, потому что, если кто не в курсе, то наши воска обладают оружием, способным вообще вокруг земного шара летать куда угодно и как угодно. Так что здесь, еще раз повторю, вот этот призыв — призыв безумца, понимаете? Или призыв самоубийцы, точнее», — заявил Климов.

Он также указал, что знает поляков, которые хотят жить долго и счастливо и не стремятся «воевать с ракетно-ядерной сверхдержавой». Исходя из этого, Климов заявил, что будет удивлен в случае согласия польского народа с позицией своего министра. По его словам, не хотят вступать с конфликт с Россией как с ракетно-ядерной державой в Нидерландах и в Германии. Заявление Сикорского, по мнению политика, адресовано исключительно внутренней аудитории.

«На самом деле мало кого сегодня уже вдохновляет такие призывы. Скорее сейчас другого рода слышатся голоса по всему миру. Голоса эти говорят о том, что пора понять — Россия победит в любом случае и важно учитывать максимально мнение нашего государства», — заключил он.

Глава польского МИД призвал направить ракеты большой дальности Украине ранее в этот день. Он также настоял на ужесточении санкций в отношении России со стороны западных союзников, написало Bloomberg.

Ранее, 27 декабря, польский генерал Мечислав Гоцул заявил, что конфликт на Украине завершится неминуемым поражением, если она лишится поддержки США. По его словам, Вашингтон в любой момент может положить конец данной ситуации.

До этого, 21 декабря, обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель отметил, что без военной поддержки Запада Киев сможет победить только с помощью чуда.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.