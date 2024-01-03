Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад поставить украинской стороне дальнобойные ракеты. Об этом 3 января сообщает Bloomberg.

«Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западных союзников ужесточить санкции против России и поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия», — говорится в материале.

По его словам, Киеву необходимо лучшее вооружение, которое сможет поражать цели «не только в Крыму, но и на территории РФ».

Ранее, 27 декабря, польский генерал Мечислав Гоцул заявил, что конфликт на Украине завершится неминуемым поражением, если она лишится поддержки США. По его словам, Вашингтон в любой момент может положить конец данной ситуации.

До этого, 21 декабря, обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель отметил, что без военной поддержки Запада Киев сможет победить только с помощью чуда.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.