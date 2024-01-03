Реклама
Прямой эфир
Политика
Харитонов подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты
Общество
Мишустин потребовал внимательно следить за соблюдением госстандартов товаров
Политика
Зампостпреда РФ заявил о необходимости смены руководства ОБСЕ
Мир
Китай выразил готовность предоставить Японии помощь в связи с землетрясениями
Происшествия
После обстрела Курской области со стороны ВСУ повреждена подстанция
Мир
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Мир
Постпредство РФ обвинило руководство ОБСЕ в обрушении организации
Армия
Средства ПВО РФ уничтожили шесть ракет ТРК «Точка-У» над Белгородской областью
Общество
Власти Белгорода сообщили об отмене ракетной тревоги
Мир
Politico сообщило о риске 22 млн жителей США остаться без интернета
Мир
СМИ сообщили о показателе годовой инфляции в Турции в 65%
Общество
Ночь на 3 января в Москве стала самой холодной с начала зимы
Мир
В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Происшествия
Под Ульяновском три человека погибли на снегоходе
Происшествия
Самолет Москва - Махачкала вынужденно сел в Волгограде
Сюжет:

Евросоюз ввел санкции против алмазодобывающей компании «Алроса»

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В силу вступили санкции Евросоюза против российской алмазодобывающей компании «Алроса» и ее руководства. Об этом 3 января сообщили на сайте Европейского совета.

«Новые листинги нацелены на компанию ПАО «АЛРОСА» и ее генерального директора Павла Алексеевича Маринычева», — говорится в обосновании санкций.

«Запрет на ввоз алмазов из РФ подставит под риск весь кластер Бельгии»
Генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров — о бизнесе в России, возможных санкциях и росте импорта пива

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций против России является санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.

19 декабря министр финансов РФ и глава наблюдательного совета «Алросы» Антон Силуанов заявил, что российские алмазодобытчики, столкнувшись с санкциями со стороны стран G7, перенаправят свою продукцию на другие рынки. В официальном ответе Еврокомиссии на запрос «Известий» отмечалось, что на личное использование бриллиантов граждан РФ санкции не распространяются. Их при въезде россиян в страны Евросоюза конфисковывать не планируют.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024