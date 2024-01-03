Евросоюз ввел санкции против алмазодобывающей компании «Алроса»

В силу вступили санкции Евросоюза против российской алмазодобывающей компании «Алроса» и ее руководства. Об этом 3 января сообщили на сайте Европейского совета.

«Новые листинги нацелены на компанию ПАО «АЛРОСА» и ее генерального директора Павла Алексеевича Маринычева», — говорится в обосновании санкций.

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций против России является санкционным безумием. Говоря о санкциях, введенных ЕС против российских алмазов, он подчеркнул, что Россия будет обходить их.

19 декабря министр финансов РФ и глава наблюдательного совета «Алросы» Антон Силуанов заявил, что российские алмазодобытчики, столкнувшись с санкциями со стороны стран G7, перенаправят свою продукцию на другие рынки. В официальном ответе Еврокомиссии на запрос «Известий» отмечалось, что на личное использование бриллиантов граждан РФ санкции не распространяются. Их при въезде россиян в страны Евросоюза конфисковывать не планируют.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.