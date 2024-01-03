Главный кардиолог Минздрава рассказал о проявлении синдрома праздничного сердца

Нарушение сердечного ритма из-за употребления алкоголя называют синдромом праздничного сердца. Об этом 3 января рассказал «Известиям» главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

«Нарушение сердечного ритма из-за употребления алкоголя нередко называют синдромом праздничного сердца. Чаще всего оно возникает на следующий день после застолья, поскольку продукты распада этилового спирта, в частности, ацетальдегид, нарушают распространение электрического импульса по сердцу и способствуют развитию аритмии», — сказал он.

При этом человека с ишемической болезнью сердца или ее осложнением в виде сердечной недостаточности алкоголь может привести к драматическим осложнениям вплоть до желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и остановки сердца.

Бойцов подчеркнул, что жирная пища в сочетании с алкоголем является фактором риска развития острого холецистита и панкреатита. Переедание также представляет собой опасность, особенно для людей, имеющих артериальную гипертонию, сердечную недостаточность или нарушения сердечного ритма. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется сильно нарушать привычный распорядок дня в новогодние праздники, так как это может привести к осложнениям

Ранее, врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалёва заявила, что блюда, которые содержат много жира, сахара и соли, являются самыми вредными на новогоднем столе. К ним относятся мясная нарезка, салаты и жареная курица.